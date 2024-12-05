Благотворительная акция «Мой кот» вышла на региональный уровень

Благотворительная акция «Мой кот» распространилась на всю территорию Ямала. Волонтеры медиахолдинга «Миг» дали страт проекту в декабре 2022 года в Ноябрьске, главная его задача — помочь животным из приютов обрести заботливого хозяина и дом.
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