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proavto21

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  • Вениамин
    кто покупает кросссоверы по типу  маджаро они вообще вкурсе про качество металла или его капризнось? как по мне так л...Россияне активно ...
  • Traveller
    Афтырь головой ест, а не думает. "Автомобиль преодолел 400 миль за 7,9 секунды" (с)1500-сильный M240...
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    ))))))Lada хватит на вс...

Новые автомобили Kia, которые сегодня можно купить дешевле 2 000 000 рублей

Новые автомобили Kia, которые сегодня можно купить дешевле 2 000 000 рублей

﻿﻿Как всегда, начните с малого. В ценовом диапазоне от 1 600 000 рублей до 2 200 000 рублей можно купить компактный сити-кар Kia Picanto в единственной доступной люксовой комплектации 2022-2023 модельного года.

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