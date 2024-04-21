Новые автомобили Kia, которые сегодня можно купить дешевле 2 000 000 рублей

Как всегда, начните с малого. В ценовом диапазоне от 1 600 000 рублей до 2 200 000 рублей можно купить компактный сити-кар Kia Picanto в единственной доступной люксовой комплектации 2022-2023 модельного года.
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