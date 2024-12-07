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Мощный удар русских приняла энергетика Украины

Мощный удар русских приняла энергетика Украины

Вооружённые силы России в рамках Специальной военной операции нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, нацелившись на объекты, поддерживающие военно-промышленный комплекс, а также скопления живой силы и техники противника.

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