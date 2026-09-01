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Царьград

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Кошка проверяет владельца, принимающего душ, чтобы успокоиться

Кошка проверяет владельца, принимающего душ, чтобы успокоиться

Кошки, возможно, беспокоятся за своего владельца во время принятия им душа. Питомец, заметив необычную обстановку, предпочитает контролировать ситуацию, чтобы чувствовать себя в безопасности.

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