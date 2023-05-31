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Иван Охлобыстин cчитает, что Запад заинтересован в «балабановщине» в российском кино

Иван Охлобыстин cчитает, что Запад заинтересован в «балабановщине» в российском кино

Советский и российский актер Иван Охлобыстин ответил на вопрос о том, почему Запад заинтересован в «балабановщине» в российском кинематографе.

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