Масленица-2025: традиции, как отмечать, что можно и нельзя делать в праздничную неделю

Рассказываем, что это за праздник и почему на Масленицу пекут блины Масленица-2025: какого числа она будет в России, даты, календарь В 2025 году Масленичная неделя начинается 24 февраля и завершается 2 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии