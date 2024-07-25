Майкл Бэй снимет «Скибиди-туалет», «Месть боксёра» в Steam, Fallout: London в GOG…

«Месть боксёра: Московский криминалитет» получит перевыпуск в Steam, «Скибиди-туалет» из Garry’s Mod превратят в кинофраншизу с Майклом Бэем, Fallout: London будут распространять при поддержке магазина GOG, команда Grasshopper Manufacture представила трейлер Shadows of the Damned: Hella Remastered, организаторы gamescom открыли продажу мест для показа трейлеров в рамках шоу Opening Night Live, сурвайвл-хоррор Conscript добрался до релиза, Humble Games объявила о реструктуризации.