В Казахстане отказались резервировать на осень бензин в России

Николай Герасименко

Отказались и х..й с ними! Пусть свой ослинной мочой разбавляют до необходимого объёма. Токаев ещё и отказался от услуг Росатома в строительстве АЭС, типа станцию должен строить международный консорциум. Прости Господи, многовекторный хитрозадый бай. Пока все среднеазиатские и не только элитки будут хранить свои бабки на Западе, они будут продажными и послушными холуями.