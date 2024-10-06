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В Казахстане отказались резервировать на осень бензин в России

В Казахстане отказались резервировать на осень бензин в России

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что страна не станет резервировать бензин в России текущей осенью.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Отказались и х..й с ними! Пусть свой ослинной мочой разбавляют до необходимого объёма. Токаев ещё и отказался от услуг Росатома в строительстве АЭС, типа станцию должен строить международный консорциум. Прости Господи, многовекторный хитрозадый бай. Пока все среднеазиатские и не только элитки будут хранить свои бабки на Западе, они будут продажными и послушными холуями.
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