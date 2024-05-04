Полиция задержала челябинца, избившего девочку-подростка в гипсе

В Челябинске полиция начала проверку после драки 50-летнего горожанина с подростками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность мужчины, причастного к конфликту с группой несовершеннолетних в Ленинском районе.