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Полиция задержала челябинца, избившего девочку-подростка в гипсе

Полиция задержала челябинца, избившего девочку-подростка в гипсе

В Челябинске полиция начала проверку после драки 50-летнего горожанина с подростками. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность мужчины, причастного к конфликту с группой несовершеннолетних в Ленинском районе.

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