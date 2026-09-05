Көньяк Корея Россия белән берлектә компьютер уеннары булдырырга тели. Бу хакта «РИА Новости» Корея Республикасының Мәскәүдәге мәдәният үзәге җитәкчесе, вәкаләтле министр һәм киңәшче Чжун Гон Пакка сылтама белән хәбәр итә.
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