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Көньяк Корея Россия белән берлектә компьютер уеннары булдырырга тели

Көньяк Корея Россия белән берлектә компьютер уеннары булдырырга тели. Бу хакта «РИА Новости» Корея Республикасының Мәскәүдәге мәдәният үзәге җитәкчесе, вәкаләтле министр һәм киңәшче Чжун Гон Пакка сылтама белән хәбәр итә.

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