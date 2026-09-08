RT: внучка экс-мэра Самары пыталась сгенерировать голоса убитых близких

Екатерина Тархова, внучка бывшего главы Самары, после убийства своих бабушки и дедушки предприняла попытку создать с помощью искусственного интеллекта поддельные голосовые сообщения, чтобы имитировать их присутствие.
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Когда это нашли тела расчлененные? Этого ранее не сообщали. Сообщали, что тела так и не нашли.