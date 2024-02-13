Политолог указал на раскол внутри элит США из-за Украины

На фоне проблем Украины на фронте на Западе всё чаще говорят о безосновательной помощи Киеву. Кроме того, как отметил политолог Дмитрий Перлин в беседе с «Известиями» 13 февраля, западные союзники, в частности США понимают, что поддержка Украины разрушает мировую экономику.