Воздушная тревога в Казани – в столице РТ прозвучали сирены

В связи с угрозой атаки вражеских беспилотников на Казань и Зеленодольск прозвучали сирены. «Внимание! Воздушная тревога! Угроза непосредственного нападения воздушного противника.
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