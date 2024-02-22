Прогнали из раздевалки фитнес-клуба: почему именно женщин раздражают матери, кормящие грудью

Владимир Акулов

Невротизированных озлобленных дам всё раздражает... Устроить скандал - их способ *канализировать * сбросить свою злость на других... А их невроз - от неудовлетворенности самим собой , от несчастности... А несчастность - от недостатка ума... Кто умный - у него все хорошо , и он доволен своей жизнью... Потому что ум - это ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И СРЕДСТВО ПОЛУЧАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ... Нет ума -человек ничего не может достичь , у него всегда проблемы и невроз. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224022300013