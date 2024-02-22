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  • Владимир Акулов
    Поучительно  и  то  ,  что  мужчин  совсем  не  раздражает  молодая  красивая  мама  ,  кормящая  грудью  ребенка  )))Прогнали из разде...
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Прогнали из раздевалки фитнес-клуба: почему именно женщин раздражают матери, кормящие грудью

Прогнали из раздевалки фитнес-клуба: почему именно женщин раздражают матери, кормящие грудью

Одна из посетительниц пожаловалась администрации спортивного клуба на молодую маму: ей было неприятно смотреть на кормление ребенка в женской раздевалке.

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Комментарии
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Владимир Акулов
Невротизированных озлобленных дам всё раздражает... Устроить скандал - их способ *канализировать * сбросить свою злость на других... А их невроз - от неудовлетворенности самим собой , от несчастности... А несчастность - от недостатка ума... Кто умный - у него все хорошо , и он доволен своей жизнью... Потому что ум - это ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И СРЕДСТВО ПОЛУЧАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ... Нет ума -человек ничего не может достичь , у него всегда проблемы и невроз. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224022300013
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12 час.
Владимир Акулов
Интересно  ,  что  нас  умиляет  нежная  картина   ,  когда  маленькие  котята  сосут  молоко  у  мамы-кошки!
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Поучительно  и  то  ,  что  мужчин  совсем  не  раздражает  молодая  красивая  мама  ,  кормящая  грудью  ребенка  )))
Ответить
12 час.

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