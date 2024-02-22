Одна из посетительниц пожаловалась администрации спортивного клуба на молодую маму: ей было неприятно смотреть на кормление ребенка в женской раздевалке.
Прогнали из раздевалки фитнес-клуба: почему именно женщин раздражают матери, кормящие грудью
Комментарии
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Владимир Акулов
Невротизированных озлобленных дам всё раздражает... Устроить скандал - их способ *канализировать * сбросить свою злость на других... А их невроз - от неудовлетворенности самим собой , от несчастности... А несчастность - от недостатка ума... Кто умный - у него все хорошо , и он доволен своей жизнью... Потому что ум - это ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И СРЕДСТВО ПОЛУЧАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ... Нет ума -человек ничего не может достичь , у него всегда проблемы и невроз. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224022300013
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12 час.
Владимир Акулов
Интересно , что нас умиляет нежная картина , когда маленькие котята сосут молоко у мамы-кошки!
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Поучительно и то , что мужчин совсем не раздражает молодая красивая мама , кормящая грудью ребенка )))
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12 час.
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