БЖ составил топ‑50 агрокомпаний ЦФО и обозначил контуры роста «поля больших цифр»

Менее чем через месяц работники сельского хозяйства будут отмечать профессиональный праздник. В этот день мы чествуем фермеров, агрономов, механизаторов, животноводов, работников перерабатывающих предприятий и всех, кто связан с агропромышленным комплексом.
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