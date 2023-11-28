Цена подвига. В Волгограде на сайте бесплатных объявлений продают боевые награды ЧВК "Вагнер"

Стоимость комплекта наград, полученных в ходе боевых действий на Украине, всего 20 тысяч рублей.Неординарная публикация появилась в Волгограде на сайте бесплатных объявлений на продажу боевых наград ЧВК "Вагнер".
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