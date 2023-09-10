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Волков победил Туйвасу удушающим приемом

Волков победил Туйвасу удушающим приемом

Александр Волков одержал не типичную для себя победу, «задушив» Тая Туйвасу. Ранним утром 10 сентября в Сиднее завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 293, в соглавном событии которого встретились тяжеловесы Александр Волков и Тай Туйваса.

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