Волков победил Туйвасу удушающим приемом

Александр Волков одержал не типичную для себя победу, «задушив» Тая Туйвасу. Ранним утром 10 сентября в Сиднее завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 293, в соглавном событии которого встретились тяжеловесы Александр Волков и Тай Туйваса.