«РВ»: Пес Балбес ради спасения бойцов ВС РФ закрыл собой дрон ВСУ

Российские военные избежали атаки украинского боевого дрона благодаря своей собаке по кличке Балбес. По информации из социальных сетей и каналов в Telegram, этот пес присоединился к бойцам Вооруженных Сил России на передовой и стал популярным среди всех.
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