Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин

Он вел программы «Царь горы» и «До 16 и старше» В возрасте 63 лет умер ведущий телевизионных программ «Царь горы» и «До 16 и старше», заслуженный артист России Алексей Веселкин, сообщает телеграм-канал Shot.
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