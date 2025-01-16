«Росконгресс» спрогнозировал падение акций США и рост биткоина

«Росконгресс» предсказал коррекцию на фондовом рынке США, что может привести к снижению индекса S&P 500, а также значительный рост цифровых активов, включая биткоин, на фоне благоприятной регуляторной среды, 16 января в своем докладе.
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