Кубань за год снизилась в рейтинге регионов РФ по показателям бюджета и социальной сферы

Кубань за год снизилась в рейтинге регионов РФ по показателям бюджета и социальной сферыКраснодарский край по итогам 2023 года занял 8-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов РФ годом ранее регион был на 7-ом месте, сообщает «РИА Новости».