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Живая Кубань

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Кубань за год снизилась в рейтинге регионов РФ по показателям бюджета и социальной сферы

Кубань за год снизилась в рейтинге регионов РФ по показателям бюджета и социальной сферы

Кубань за год снизилась в рейтинге регионов РФ по показателям бюджета и социальной сферыКраснодарский край по итогам 2023 года занял 8-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов РФ годом ранее регион был на 7-ом месте, сообщает «РИА Новости».

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