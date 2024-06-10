Кубань за год снизилась в рейтинге регионов РФ по показателям бюджета и социальной сферы

Кубань за год снизилась в рейтинге регионов РФ по показателям бюджета и социальной сферыКраснодарский край по итогам 2023 года занял 8-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов РФ годом ранее регион был на 7-ом месте, сообщает «РИА Новости».
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