Киев снова без света, графики аварийных отключений больше не действуют В Киеве снова проблемы с электричеством, в нескольких районах украинской столицы остановился общественный транспорт, есть проблемы с подачей воды.
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