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Тульские новости

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В Тульской области выявили два случая фиктивной регистрации мигрантов

В Тульской области выявили два случая фиктивной регистрации мигрантов

Полицейские выявили фиктивную регистрацию 11 иностранцев в Тульской области, нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

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