Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по информации о нарушении прав жильцов садоводческого товарищества в Краснодарском крае

В эфире правовой программы на федеральном канале вышел сюжет, в котором жители садоводческого некоммерческого товарищества «Транспортник» сообщают о некорректном поведении и ненадлежащем исполнении обязанностей председателем товарищества.
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