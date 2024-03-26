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Не просто теракт, есть много несостыковок: В Сети начали задавать вопросы о событиях в "Крокус Сити Холле"

Не просто теракт, есть много несостыковок: В Сети начали задавать вопросы о событиях в "Крокус Сити Холле"

Фото: globallookpress.com/ Sergey PetrovСегодня 32K прочитали Почему пожарная сигнализация не сработала при начале возгорания? Где была полиция, и почему террористы снимали "шоу" и не спешили сбегать с места происшествия? В этих и в других странностях касаемо теракта в "Крокус Сити Холле" попробуем разобраться в материале Новороссии.

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