Не просто теракт, есть много несостыковок: В Сети начали задавать вопросы о событиях в "Крокус Сити Холле"

Фото: globallookpress.com/ Sergey PetrovСегодня 32K прочитали Почему пожарная сигнализация не сработала при начале возгорания? Где была полиция, и почему террористы снимали "шоу" и не спешили сбегать с места происшествия? В этих и в других странностях касаемо теракта в "Крокус Сити Холле" попробуем разобраться в материале Новороссии.