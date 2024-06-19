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Роналду чаще всех попадал в офсайд в первом туре Евро-2024 – 3 раза

В матче с Чехией (1:0) форвард сборной Португалии 3 раза попал в офсайд. После одного из этих эпизодов был отменен гол Диогу Жоты на 87-й минуте.

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