«Мона Лиза» переезжает: раскрыта причина перемещения шедевра

“Мона Лиза”, самый известный портрет в мире, получит отдельное помещение в Лувре, поскольку в самом посещаемом музее мира проводится капитальный ремонт после того, как его директор предупредил, что посещение переполненного здания стало "физическим испытанием" .
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