Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев прокомментировал победу в матче против «Факела» (3:2) во 2-м туре РПЛ и восторженно отозвался о своем одноклубнике Никите Кривцове, оформившем дубль, и сравнил его с вингером «ПСЖ» Дезире Дуэ.