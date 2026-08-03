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Воробьев — о Кривцове: «Никита — это Дезире Дуэ в прайме»

Воробьев — о Кривцове: «Никита — это Дезире Дуэ в прайме»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев прокомментировал победу в матче против «Факела» (3:2) во 2-м туре РПЛ и восторженно отозвался о своем одноклубнике Никите Кривцове, оформившем дубль, и сравнил его с вингером «ПСЖ» Дезире Дуэ.

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