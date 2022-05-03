Команда «Российская пресса» прилетела на Ямал и пересекла Полярный круг

Сегодня, 3 мая, в Салехард прибыла команда именитых спортсменов и журналистов ведущих спортивных СМИ «Российская пресса», чтобы не только сыграть в хоккей, но и увидеть своими глазами, как развивается данный вид спорта в Арктическом регионе.