Volodymyr Zelensky answered in the affirmative to a question from a Fox News journalist about whether Ukraine is ready to accept a peace deal involving the loss of part of the former territories.
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