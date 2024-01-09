На Кубани в 2024 году выделят 2 млрд. рублей на поддержку многодетных семей

В регионе кроме прочего начнут выплачивать компенсации за обучение ребёнка в колледже или техникуме. Пресс-служба администрации Краснодарского края заявляет, что за последние 5 лет многодетных семей стало больше на 34%.
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