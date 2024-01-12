ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Японцам надо тихо сидеть на своих островах, ибо если что их просто раздавят и никакой самурайский дух ее уже не спасе...NHK рассказал о р...
  • Grandad
    Почему не назвали имя солиста, выступавшего с Александрой Кругловой? Или он хуже пел и не заслужил упоминания?Певица Саша Кругл...
  • Игорь Петров
    Негры же замёрзнут!!!Кения собирается ...

Глава МИД Британии назвал причину ракетного удара по хуситам

Глава МИД Британии назвал причину ракетного удара по хуситам

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна вместе с США нанесла ракетные удары по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, «Ансар Алла» (хуситов) для обеспечения безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх