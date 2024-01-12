Глава МИД Британии назвал причину ракетного удара по хуситам

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна вместе с США нанесла ракетные удары по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, «Ансар Алла» (хуситов) для обеспечения безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.