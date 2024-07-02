Ипотека без льгот. Программа выгодных займов на новостройки в России завершена

С 1 июля 2024 года в России отменена льготная ипотека под 8% годовых на квартиры в новостройках. Экономисты и аналитики прогнозируют, что другие государственные ипотечные программы под небольшие проценты сохранятся, а вот ставки по рыночной ипотеке начнут снижаться не ранее 2025 года.
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