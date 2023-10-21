Боевики хотели жить, а их расстрелял заградотряд ВСУ, российские бойцы уничтожают пехоту и технику врага, отбрасывая боевиков ВСУ в районе Работино: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 октября 2023 года Юлия СоколоваВ последние дни на фоне возрастающего напряжения в конфликтной зоне стали поступать сведения о том, что не все украинские солдаты готовы идти на прямой бой.