Боевики хотели жить, а их расстрелял заградотряд ВСУ, российские бойцы уничтожают пехоту и технику врага, отбрасывая боевиков ВСУ в районе Работино: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 октября 2023 года Юлия СоколоваВ последние дни на фоне возрастающего напряжения в конфликтной зоне стали поступать сведения о том, что не все украинские солдаты готовы идти на прямой бой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года
- Весь берег в трупах. ВСУ похоронили своих морпехов ради «красивой» картинки
- Франция на грани прекращения поставок оружия в Украину: эксклюзивное интервью с Алексеем Мешковым
Свежие комментарии