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Боевики хотели жить, а их расстрелял заградотряд ВСУ, российские бойцы уничтожают пехоту и технику врага, отбрасывая боевиков ВСУ в районе Работино: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 октября 2023 года

Боевики хотели жить, а их расстрелял заградотряд ВСУ, российские бойцы уничтожают пехоту и технику врага, отбрасывая боевиков ВСУ в районе Работино: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 октября 2023 года

Боевики хотели жить, а их расстрелял заградотряд ВСУ, российские бойцы уничтожают пехоту и технику врага, отбрасывая боевиков ВСУ в районе Работино: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 21 октября 2023 года Юлия СоколоваВ последние дни на фоне возрастающего напряжения в конфликтной зоне стали поступать сведения о том, что не все украинские солдаты готовы идти на прямой бой.

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