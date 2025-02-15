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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гру о 2:1 с «Адмиралом»: «Трактор» хочет играть быстро, в атакующий хоккей. Матч мне понравился в целом, но мы еще можем прибавить в игре у ворот»

Челябинский клуб одержал победу со счетом 2:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Мы хотим играть быстро, в атакующий хоккей.

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