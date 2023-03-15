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Панарин сделал передачу в матче с «Вашингтоном». У него 74 очка в 67 играх

Панарин сделал передачу в матче с «Вашингтоном». У него 74 очка в 67 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном» (5:3). Россиянин набрал 74-е (20+54) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 67 игр.

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