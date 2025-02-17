В Россию может вернуться известный бренд одежды

Компания UNIQLO допускает возможность возвращения в Россию, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, несколько бывших работников получили вопрос от экс-руководителя о том, могут ли они вернуться на работу в сеть ретейлера из Японии.
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