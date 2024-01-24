Дональд Трамп назвал имя своего возможного заместителя

ВАШИНГТОН, 24 января, ФедералПресс. Политик Дональд Трамп признался, что рассматривает сенатора от Южной Каролины Тима Скотта в качестве потенциального вице-президента США, назвав его «замечательным парнем».
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