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Бабаев рассказал, как движется дело с переходом Влашича: «Вест Хэм» не общался с нами, игнорирует»

Бабаев рассказал, как движется дело с переходом Влашича: «Вест Хэм» не общался с нами, игнорирует»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб рассчитывает получить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу с «Вест Хэмом» в течение месяца.

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