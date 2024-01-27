Как Борис Надеждин стал звездой президентских выборов, крушение Ил-76 под Белгородом и интервью с Борисом Акуниным

Бывшему функционеру СПС Борису Надеждину, 30 лет бывшему на вторых ролях в российских либеральных партиях, удалось сделать невозможное: благодаря ему теперь все говорят о президентских выборах 2024 года — еще более предсказуемых и скучных, чем довоенные.