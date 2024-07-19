Троллейбусное движение по Лермонтовскому проспекту будет закрыто с 22 июля по 5 августа

В связи с ремонтными работами на коммуникационных сетях В связи с ремонтными работами на коммуникационных сетях с 22 июля 5:00 до 5 августа 5:00 будет закрыто троллейбусное движение по Лермонтовскому проспекту у дома №54.
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