Почти готов к полету: на зонд Europa Clipper установили все научные приборы

Подготовка аппарата Europa Clipper к испытаниям / © NASA Зонд Europa Clipper во время миссии должен осуществить 49 близких пролетов Европы, а собранные данные помогут исследователям узнать больше о поверхности спутника и оценить потенциальную жизнепригодность его океана, скрытого под ледяной коркой.