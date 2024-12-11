Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Ореш...Зеленский: призна...
  • Евгений Саваровский
    Вот и хорошо, пусть и дальше платят из своего карманаВ Минфине Абхазии...
  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ОТВЕТИТЬ ПО США ИЛИ КАКОЙ-ТО ИХ БАЗЕ.ЛУЧШЕ ДЛЯ ОТРЕЗВЛЕНИЯ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ! МОЖНО И В ЕВРОПЕ ХОТЬ ...МО РФ: при ударе ...

TNI: США могут разместить ядерные бомбы В-61 на Украине или в Польше

TNI: США могут разместить ядерные бомбы В-61 на Украине или в Польше

Обозреватель Брэндон Вайхерт в материале для издания The National Interest заявил, что США могут разместить ядерные бомбы В-61 на территории Польши или Украины в ответ на применение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Все как и говорила Ванга. Пророчества ее имеют тенденцию к воплощению в натуральную величину. Совсем не радостно от этого, совсем.
Ответить
19 час.
СХ
Сергей Храмов
США являются центром решения по ядерному оружию в поставки других стран и в наше приграничье и по нему будет нанесен ядерный удар. Если США с этим согласны флаг в руки и барабан на шею . РВСН
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх