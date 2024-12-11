TNI: США могут разместить ядерные бомбы В-61 на Украине или в Польше

Все как и говорила Ванга. Пророчества ее имеют тенденцию к воплощению в натуральную величину. Совсем не радостно от этого, совсем.

СХ

Сергей Храмов

США являются центром решения по ядерному оружию в поставки других стран и в наше приграничье и по нему будет нанесен ядерный удар. Если США с этим согласны флаг в руки и барабан на шею . РВСН