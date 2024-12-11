Обозреватель Брэндон Вайхерт в материале для издания The National Interest заявил, что США могут разместить ядерные бомбы В-61 на территории Польши или Украины в ответ на применение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
TNI: США могут разместить ядерные бомбы В-61 на Украине или в Польше
Комментарии
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АндрейБорков
Все как и говорила Ванга. Пророчества ее имеют тенденцию к воплощению в натуральную величину. Совсем не радостно от этого, совсем.
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19 час.
СХ
Сергей Храмов
США являются центром решения по ядерному оружию в поставки других стран и в наше приграничье и по нему будет нанесен ядерный удар. Если США с этим согласны флаг в руки и барабан на шею . РВСН
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18 час.
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