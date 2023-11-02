Милонов призвал учредить День участника спецоперации на Украине

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов обратился к Правительству с просьбой рассмотреть возможность учреждения на государственном уровне нового праздника - Дня участника специальной военной операции на Украине.
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