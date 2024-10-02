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Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску машин

Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску машин

Правоохранительные органы ряда недружественных стран в соответствии с политической повесткой отказываются рассматривать запросы российской полиции о выявленных на нашей территории разыскиваемых автомобилях.

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