Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску машин

Правоохранительные органы ряда недружественных стран в соответствии с политической повесткой отказываются рассматривать запросы российской полиции о выявленных на нашей территории разыскиваемых автомобилях.
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