Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что в ходе захвата территорий Курской области иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), проявили особую жестокость по отношению к мирному населению.
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