Школьница напала с ножом на учителя физики в Красноярском крае. По предварительным данным, семиклассница распылила в учительницу газ из баллончика, а затем попыталась ударить ножом.
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