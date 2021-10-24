«Пленницы»: Ищу тебя

Край вечной мерзлоты, скелеты в шкафу и патология на патологии У семейной пары (Хью Джекман и Мария Белло) крадут маленькую дочь, которая пошла поискать со своей чернокожей подругой-ровесницей давно потерянный красный свисток и так и не вернулась.