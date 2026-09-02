Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Секретный дневник Николая II: что он скрывал от семьи

Он начал вести дневник в девятилетнем возрасте, по строгой традиции воспитания в императорской семье, и не прекращал писать почти ежедневно на протяжении всей жизни .

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