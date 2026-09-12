Кремль: Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет встречи с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о встрече на саммите G20 в Майами в декабре, заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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